Belgrano sueña: tras el histórico clásico, venció a Unión en casa y se metió en semifinales

Rigoni, con un look especial tras ganar el clásico y cumplir la promesa, es una de las figuras de Belgrano. Foto: Prensa Belgrano

Belgrano venció esta noche a Unión de Santa Fe y se metió en las semifinales del Torneo Apertura, luego de haber ganado también el clásico ante Talleres.

El elenco cordobés se impuso por 2 a 0 como local, con goles de Adrián Sánchez (a los 65 minutos) y Ramiro Hernandes (en la última jugada del encuentro, a los 96).

De esta manera, el Pirata se metió entre los 4 equipos definirán el título y espera por Argentinos Juniors (sería visitante) o Huracán (sería local), que se miden a continuación en La Paternal.

El equipo que conduce Ricardo Zielinski sumó otra gran alegría en pocos días, ya que venía de eliminar a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en un derby histórico para el fútbol cordobés.

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De hecho, muchos de los jugadores hoy vistieron un look particular (cortes, tinturas) para cumplir la promesa hecha en la previa al trascendental duelo.

Unión, en tanto, se despidió de la competencia tras dejar en el camino de visitante a Independiente Rivadavia, equipo que había sido el mejor de la fase regular.