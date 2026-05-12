El VAR suma una herramienta clave para la definición del Torneo Apertura

A partir de estos cuartos de final del Torneo Apertura, el arbitraje argentino dio un salto de calidad con la implementación de cámaras goal line en el VAR.

Esta tecnología, que ya es moneda corriente en las competiciones de FIFA y Conmebol como la Copa Libertadores y la Sudamericana, llega para brindar una herramienta definitiva a los jueces a la hora de determinar si la pelota cruzó en su totalidad la línea de meta.

La medida responde a la necesidad de otorgar mayor transparencia tras los antecedentes inmediatos. Cabe recordar que esta herramienta se puso en práctica en el fútbol local en 2024, específicamente para las semifinales de la Copa de la Liga.

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El detonante fue la polémica por el gol en contra anulado a Cristian Lema en los cuartos de final de aquel torneo, en el Superclásico donde Boca eliminó a River. En esa oportunidad, la falta de ángulos precisolabs impid de ió una resolución incuestionable, lo que aceleró la llegada del sistema.

El funcionamiento del sistema se basa en la ubicación de dos cámaras adicionales al plan básico de cámaras, las cuales estarán ubicadas exactamente a la altura de la línea de gol en ambos arcos.

Esto permitirá a los asistentes de video trabajar con una mayor precisión, reduciendo drásticamente el margen de error en jugadas milimétricas.

No obstante, es importante destacar que la decisión final seguirá recayendo en los jueces presentes en la cabina, quienes interpretarán las imágenes capturadas por estos nuevos dispositivos.

En la previa de los cruces decisivos, una fuente del arbitraje confirmó la medida a este medio y compartió el comunicado oficial que recibieron los colegiados.

En el texto, se les informó que, además de certificar los goles, estas cámaras servirán para la construcción de líneas de fuera de juego. Asimismo, se reforzó la instrucción de ingresar a la cabina con 30 minutos de antelación para reconocer los ángulos disponibles en cada estadio, chequear las comunicaciones y realizar las pruebas pertinentes de calibración antes del inicio de cada encuentro.