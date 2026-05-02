Sociedad Sportiva quedó a un paso del "tri", aunque tendrá que esperar al clásico con Argentino

Sociedad Sportiva dio este sábado un paso clave hacia el tricampeonato en primera división de la Unión de Rugby del Sur, denominado Oficial Oro.

Con la goleada a El Nacional por 85-0 en La Carrindanga, el XV blanco le sacó 5 puntos de ventaja al escolta Argentino, con quien definirá el título en la décima y última fecha.

Pero eso será recién el sábado 23 de este mes ya que los próximos dos fines de semana se utilizarán para el cruce entre los clubes de la URS y los de la Unión de Alto Valle, correspondientes a las fechas 2 y 3 del regional Norpatagónico.

Posiciones en el Oficial Oro de primera división.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy en La Carrindanga, donde arbitró Juan Ignacio Rossello (Sur), los locales llegaron a 13 tries conseguidos por Juan Ignacio Naretto (3), Felipe Serrat (3), Gerónimo Rivas Pompei (2), Alan Martínez (2), Gino Zanoni, Juan Cruz Montoli y Juan Sebastián Mitilli. Las conversiones fueron en total 10, convertidas por Felipe Serrat.

En Intermedia también hubo victoria de Las Palomas aunque por mayor margen (106-0).

Recordamos que la jornada comenzó el viernes con la victoria de Argentino ante Santa Rosa RC por 17-9 con punto bonus. Fecha libre tuvo Universitario.

En la décima y última se enfrentarán Sociedad Sportiva-Argentino y El Nacional-Universitario. Este último también será un duelo definitorio ya que Las Pirañas necesitan sumar, para superar en las posiciones -o al menos empatar y ganar en los criterios de desempate- a Santa Rosa RC. El objetivo, la clasificación a la Reválida B-C del Regional Pampeano 2026.

Norpatagónico

El próximo sábado se llevará a cabo la segunda jornada del regional Norpatagónico.

En la zona 1 cruzarán Sociedad Sportiva-Roca RC y Marabunta-El Nacional, mientras que en el grupo 2 se enfrentarán Neuquén RC-Santa Rosa RC y Universitario-Patagonia RC.

Recordamos que El Nacional (URS 4) ocupará el lugar de Argentino, que desistió de participar.

Definición en Mardel

Este sábado se disputó la quinta y última fecha del torneo Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata, que distribuirá las plazas para el Regional Pampeano con los clubes de la URS.

Sporting (1º), Mar del Plata Club (2º), Universitario (3º) y Comercial (4º) se metieron en semifinales y además aseguraron su ingreso al TRP A.

Camino a la final se enfrentarán en la próxima instancia Sporting-Comercial y Mar del Plata Club-Universitario, el próximo sábado 9.

Esta tarde es registraron estos finales: Universitario 43-Comercial 24, San Ignacio 40-Mar del Plata Club 19 y Los Cardos 29-Sporting 43.

Para completar el cupo de seis plazas de la unión marplatense, las restantes dos clubes surgirán de un reclasificatorio que animarán, a tres fechas, San Ignacio, Los Cardos, Los 50 y Biguá.

Hoy en el segundo nivel la última fecha arrojó estos marcadores: Uncas 10-Biguá 20, Unión del Sur 15-Los 50 (T) 13 y Pueyrredón 36-Campo de Pato 11.