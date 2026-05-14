Dos jinetes bahienses saltarán el Sol de Mayo, el primer selectivo rumbo a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Durante toda esta semana se disputa en el Club Hípico Argentino el tradicional certámen hípico Sol de Mayo, contando este año con una particularidad: será la primera etapa selectiva rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y entre la lista de inscriptos se encuentran dos bahienses, Damián Ancic y Estanislao Cremona.

El evento, a realizarse en Figueroa Alcorta 7285 de la Capital Federal, finalizará el sábado con el Gran Premio CSI2*, un concurso a 1,50 de doble recorrido en el que el 30 % de los mejores clasificados en el primero, o todos los "0", pasarán al segundo, siempre bajo el diseño de Iván Tagle.

El proceso clasificatorio para los Juegos contempla tres selectivas y un requisito técnico (MEP) accesible: hasta ocho faltas en una prueba internacional de 1,45.

Este último certificado de capacidad técnica ya fue obtenido por los dos jinetes locales: Ancic, segundo en Concordia con Milenario Solaguayre, y Cremona, ganador del reciente Montana Farm montando a Kapero R.

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Cremona y Kapero R, en acción

Ambos ya saben lo que es representar a la Argentina en un seleccionado.

El Ruso hizo su debut en Asunción, hace ya cuatro años, en otros Juegos Suramericanos que terminaron con medallas y en una experiencia que recuerda con especial cariño por conformar un entrañable binomio junto a Santa Rosa Chabacón. Al año siguiente formó parte del plantel que afrontó los Panamericanos Santiago 2023.

"En lo personal, estoy entusiasmado porque tengo un caballo nuevo que tiene buen futuro. Estamos trabajando para que pueda saltar y arrancar bien su ciclo olímpico", le dijo a La Nueva. el jinete de 40 años.

Por su parte, Cremona, que este año cumplirá 54, representó a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (fue 5º en salto por equipos y 30º en individual).

"Tengo grandes expectativas para el Sol de Mayo. Este caballo viene de ser subcampeón nacional bajo una exigencia muy grande, porque fue a fin de año. Eso me da mucha confianza para lo que viene. Mi idea es hacer las selectivas para los Odesur para estar en el equipo", mencionó.

Los siguientes pasos camino a Rosario, la sede ecuestre de los Suramericanos, serán en el Club Alemán de Equitación (25 al 28 de junio) y el mismísimo Jockey Club Rosario (31 de julio al 2 de agosto).

En el primero están previstas dos pruebas, una definida por Tabla C y otra compuesta por un recorrido de altura de 1,50 m. Mientras que en el último están previstas dos pruebas, una sin cronómetro y luego de un día de descanso, otra sobre dos recorridos distintos.