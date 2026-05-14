"El arbitraje no escapa a la realidad que vive el rugby en la ciudad", dijo Miguel Cambiagno

En un contexto de necesidad se encuentra hoy el panel de árbitros de la Unión de Rugby del Sur. Existe carencia de réferis -varones o mujeres- y por tal motivo el equipo de El Diario Deportivo entrevistó a Miguel Cambiagno, director del cuerpo arbitral URS.

"El arbitraje no escapa a la realidad que vive este deporte en la ciudad. Estamos faltos de compromiso. Estas generaciones, y hablo como un viejo porque lo soy, pero se está notando una falta de compromiso en los jóvenes. No digo todos, pero sí en un porcentaje mayor al que veníamos viviendo desde nuestra etapa deportiva", afirmó Cambiagno.

Árbitros de los años en que todavía se jugaban partidos oficiales en Alem y Florida. Desde la derecha, Hugo Fioravanti, Juan Ignacio Vigier y Alberto Cohen.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Hoy tengo 74 años y tuve la suerte de dirigir hasta los 69. Hasta la pandemia estuve dentro de la cancha. Con dificultades, porque tenía que tomar de todo para las rodillas. Pero gracias a Dios tuve la fortuna de estar dentro de la cancha por tantos años", agregó Miguel, e indicó que hoy la cifra total aproximada de silbatos es de 20/22, de los cuáles 8 son de nuestra ciudad.

Otros tiempos. Desde la izquierda, Miguel Cambiagno, Ramiro García Gamero, Diego Samuel, Damián Salloum, Federico Fioravanti y Juan Ignacio Vigier.

"Los chicos tienen otra forma de ver el arbitraje en el rugby y al deporte mismo. Considero que menos compromiso. Tal vez alguien me dirá alguna cosa cuando termine esta nota, me refiero justamente a los muchachos jóvenes. Pero es lo que veo y lo que se transmite también. Porque hoy ante las convocatorias (para ser árbitro), las respuestas son negativas. Tenemos una demanda de cierto número de partidos y a veces no tenemos el número suficiente para cubrir esos cotejos. Esa es la situación. De todas maneras, a la hora de jugarse el partido siempre hay un réferi en la cancha", dijo.

Panel de árbitros URS para la Copa Patagonia 2016.

Ante el panorama, el consejo directivo de la URS encabezado por Oscar Doria ya tomó cartas en el asunto y mantuvo esta semana una reunión con los árbitros. Se planteó la necesidad de una nueva remuneración (se trata de un viático simbólico), a partir de una propuesta efectuada por el propio Cambiagno. También adelantó que habrá nuevos cursos de captación y capacitación.

Nutrido panel de réferis URS durante una concentración y capacitación en la base aeronaval Comandante Espora.

"Vamos a ver si aparece alguien y queda en la red enganchado. De eso se trata la labor que tendré que hacer yo, no es sólo hacer las designaciones de los martes. Para dejar algo en concreto tendré que dejar algunos réferis más de los que había. El apoyo y buena disposición de la Unión están", sostuvo Cambiagno.

Por otra parte y en el inicio de la entrevista, el entrevistado recordó aspectos de sus inicios en el rugby, como para dar contexto a la audiencia de su trayectoria en este deporte. En el que se inició en Universitario de manera casual y espontánea y hasta tuvo un paso por Chile.

La entrevista completa: