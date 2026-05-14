Lo que empezó anoche en el barrio San Martín se completa hoy en otras cinco canchas

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez-

Los cinco partidos restantes de la novena fecha que comenzó anoche con la victoria de Estrella sobre Pueyrredón se disputarán esta noche, desde las 21, por la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Jugarán Bahiense del Norte-Napostá, Estudiantes-Liniers, Lenadro N. Alem-Barrio Hospital, Independiente-Pacífico y Olimpo-Villa Mitre. Este último partido, en el Norberto Tomás, se jugará únicamente con público local.

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Bahiense del Norte-Napostá

Bahiense del Norte ganó tres de cuatro como local, con la particularidad que en las tres oportunidades lo hizo convirtiendo 82 puntos y dejando a sus rivales en 57 (Independiente), 56 (L.N. Alem) y 64 (Liniers). Y en los tres que perdió en el global fue bajando su puntuación: 73, 67 y 62.

Napostá, por su parte, está invicto de visitante y su media en los últimos cuatro triunfos (en cinco presentaciones), ascendió a 87 puntos.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Sam Inglera y Joel Schernenco.⁩

Novedades: será un partido especial para Guido Muzi, ahora en Bahiense, enfrentando por primera vez a su club. Los dos técnicos tendrán a todos los jugadores a disposición.

Estudiantes-Liniers

Estudiantes vuelve al Casanova, tras jugar de local en Independiente la última fecha, recuperándose luego de dos derrotas. Liniers, por su parte, perdió los tres primeros, ganó los siguientes tres y ahora lleva dos caídas. En sus tres victorias promedió 90 puntos y en las cinco caídas anotó a razón de 65,6 puntos.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián⁩ Giannino y Alexia González.

Novedades: en el albo no se registran ausencias. Por el lado del Chivo, continúa sin Mauro Miérez y se sumó Nicolás Quiroga, ambos, desgarrados.

Olimpo-Villa Mitre

La reedición de la última gran final entre Olimpo y Villa Mitre, con un escenario diferente, por conformación de planteles y realidades. Las rachas son directamente contrarias: el aurinegro tiene 3-5 y el tricolor, 5-3.

Olimpo perdió cuatro de los últimos cinco partidos y Villa Mitre ganó cuatro en sus cinco presentaciones más recientes.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Ariel Di Marco.

Novedades: en el aurinegro continúa recuperándose Alejo Diel (esguince). En el tricolor, a la baja de Alejo Blanco (se recupera de una lesión en un hombro) se sumaría Lautaro Cavero, con un golpe en una mano.

L.N. Alem-Barrio Hospital

Un partido entre rivales directos, con la misma cantidad de triunfos y derrotas. A los dos les costó ganar hasta acá. Será un enfrentamiento entre un equipo joven, que intentará imponer su ritmo de ida y vuelta, y otro experimentado, de menos posesiones. Habrá que ver quién prevalece.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Alejandro Ramallo,⁩ Horacio Sedán y Juan Jaramillo.

Novedades: el verdirrojo no cuenta, una vez más, con Mirko Cenzual (rotura de ligamento cruzado anterior), mientras que Barrio Hospital sigue sin Esteban Benedetti (meniscos).

Independiente-Pacífico

La urgencia de Independiente pasa por cortar la racha de cinco derrotas consecutivas, tras un muy buen inicio. Para el verde, en tanto, el desafío es repetir (ganó después de cuatro derrotas) y poder festejar de visitante, condición en la que perdió los cuatro partidos.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el viola continúa afuera Matías Ponzoni (hernia de disco) y en el verde están todos en condiciones.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (7-2), 16 puntos (*)

2º) Napostá (7-1), 15

3º) Pueyrredón (5-4), 14 (*)

4º) Bahiense (5-3), 13

4º) Estudiantes (5-3), 13

4º) Villa Mitre (5-3), 13

7º) Liniers (3-5), 11

7º) Pacífico (3-5), 11

7º) Olimpo (3-5), 11

10º) Independiente (2-6), 10

10º) L.N. Alem (2-6), 10

10º) Barrio Hospital (2-6), 10

(*) Tienen un partido más.