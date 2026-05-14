El circuito del Parque de Mayo, clásico escenario del ciclismo bahiense.

La disputa del premio Electroprima marcará el próximo domingo la continuidad de la actividad ciclística en el ámbito de la Federación del Sud.

La programación a desarrollarse en el circuito del Parque de Mayo se iniciará en el nuevo horario de las 9 (antes se largaba 8.30) e incluye la realización de pruebas a tiempo con embalajes para todas las categorías

Los primeros en participar en la tercera fecha del calendario 2026 serán los pedalistas debutantes y adherentes, quienes efectuarán 30 minutos con embalaje final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posteriormente será el turno de los master E y damas, correrán 30 minutos con 2 sprints.

Más tarde competirán las divisionales master C y D, que realizarán 45 minutos con 3 embalajes.

Finalmente, el plato fuerte contará con la participación de corredores elite, sub 23, juveniles y master A y B, quienes girarán durante 75 minutos por el trazado de 750 metros de extensión, disputando 5 sprints, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno.

Para poder participar será indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al 15-5-2026).

El valor de la inscripciones fue fijado en 15.000 pesos ($10.000 para adherentes), con el correspondiente seguro particular de la prueba incluido.

Asamblea de la Federación del Sud

La Federación Ciclista del Sud convocó a todas sus entidades afiliadas a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio a las 18, en la sede del Club Ciclista Pedal Bahiense, en calle La Falda 2137.

Entre los principales temas a tratar se destacan la designación de asambleístas para que aprueben y firmen el acta correspondiente en el Libro de Actas de Asamblea, la explicación de la convocatoria fuera de término y la consideración de la memoria y balances del ejercicio 2025, incluyendo el informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Según los estatutos, la asamblea será válida con la presencia de al menos la mitad más uno de los representantes legales de las entidades afiliadas, quienes también pueden hacerse representar mediante carta poder.