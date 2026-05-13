Un detenido y un menor imputado por el robo de motos

Un hombre mayor de edad fue detenido y un menor resultó imputado en un episodio vinculado al robo de motos.

Procurando recuperar un rodado que fue sutraído este martes en Casanova al 400, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de Peñaloza al 400.

Pese a no encontrar el vehículo en cuestión, se pudo pudo recuperar el cuadro y diversas motopartes de otro rodado que fue robado el mes pasado.

En consecuencia se aprehendió a Julio Santiago Merkel, de 56 años, y a su hijastro de 17, sobre quien aclararon que posee antecedentes penales contra la propiedad.

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En el operativo tomó intervención efectivos de la comisaría Segunda en colaboración con el Grupo de Apoyo Departamental y la Unidades de Policía de Prevención Local

Fue autorizado por el Juzgado de Garantías del Jóven número 2.