Cuál es el estado de salud del menor baleado en el barrio Noroeste

El menor de 14 años que ingresó al Hospital Municipal tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Noroeste presenta una evolución estable, aunque los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) advierten que el proceso de recuperación será extenso y sumamente paulatino.

Según el último reporte sanitario, el joven logró un avance significativo al ser retirado de la asistencia respiratoria mecánica, permaneciendo además despierto durante la mayor parte del día.

A pesar de este panorama alentador en cuanto a sus signos vitales, los especialistas mantienen la cautela y señalan que no se esperan cambios drásticos en el corto plazo. Asimismo, indicaron que el impacto del proyectil dejó secuelas cuyo alcance real recién podrá determinarse con precisión dentro de varios meses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el plano judicial, la investigación sobre lo ocurrido en la vivienda de Patricios al 2000 premitió establecer que dicho inmueble fue el escenario del hecho de sangre, dadas las manchas hemáticas y el desorden hallados en el lugar.

El operativo policial en una finca lindera, donde los efectivos fueron recibidos a tiros, culminó con la aprehensión de cuatro menores de edad y el secuestro de dos pistolas calibres 22 y 38, además de dosis de cocaína y marihuana.

La causa, que cuenta con la intervención de la UFIJ N° 5 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, avanza bajo las calificaciones de tentativa de homicidio, abuso de armas y resistencia a la autoridad. Mientras la justicia analiza la responsabilidad de los aprehendidos, la atención permanece centrada en la evolución del menor, quien continúa bajo estricta vigilancia médica en el centro asistencial municipal.