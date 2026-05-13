Proyectos e inversiones millonarias: el Puerto de Bahía Blanca presentó su Plan Quinquenal

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentó su Plan Quinquenal Portuario 2025-2029, una hoja de ruta estratégica que busca consolidar al complejo como hub logístico, industrial y energético de referencia a nivel nacional, con una mirada integral, sustentable y orientada al desarrollo regional.

El plan propone potenciar el crecimiento del sistema portuario de manera sustentable, promoviendo inversiones, previsibilidad y articulación con el territorio. Entre sus objetivos principales se destaca consolidar el perfil del Puerto como plataforma logística y productiva, acompañar el crecimiento de los sectores estratégicos e integrar el desarrollo portuario con la comunidad y el entorno.

Además, poner foco en tres grandes motores de desarrollo:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Energía y Oil & Gas: fortalecimiento de la logística vinculada a Vaca Muerta y expansión de exportaciones energéticas.



Carga contenerizada: diversificación de cargas y ampliación del hinterland.



Sector agroexportador: consolidación del liderazgo y aumento de volúmenes operados.



Entre los proyectos más relevantes sobresale la profundización del canal principal, que permitirá pasar de 13,71 a 15,70 metros de calado, facilitando la operación de buques de mayor porte, y demandará entre US$ 100 y 120 millones y tendrá un plazo de ejecución de 9 a 12 meses.

El plan también contempla un esquema de inversiones de 44 millones de dólares, entre las que se destacan el revamping de la Posta de Inflamables N°1 ($34.500 millones), adquisición de brazos marinos (US$ 10,3 millones), intervenciones en infraestructura vial, con mejoras en las rutas nacionales 3 y 252, y obras en sitios operativos, redes de servicios y pasos estratégicos para la logística portuaria.

El plan también impulsa una transformación en la gestión portuaria, con foco en digitalización de procesos, incorporación de tecnología, capacitación y profesionalización del capital humano, transparencia y mejora continua en la gestión.

El anuncio contó con la del subsecretario de Asuntos Portuarios bonaerense, Juan Cruz Lucero; el intendente municipal bahiense, Federico Susbielles; el titular del CGPBB, Santiago Mandolesi Burgos, y representantes de empresas emplazadas en el Puerto, el sector académico, productivo y comercial.

En este marco, se recordó que el Puerto de Bahía Blanca, reconocido como el primer Puerto autónomo de la Argentina y uno de los complejos portuario-industriales más relevantes del país, moviliza más de 35 millones de toneladas anuales, posicionándose como un nodo clave para el agro, la energía y la industria.

Durante la presentación, Mandolesi Burgos sostuvo que “el Plan Quinquenal que presentamos es una herramienta clave para ordenar el crecimiento del Puerto y proyectarlo al futuro con previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad".

"Estamos convencidos de que este camino, junto al gobernador Axel Kicillof, nos permite consolidar al Puerto de Bahía Blanca como un actor estratégico para el desarrollo productivo, energético y logístico de la Argentina, generando más oportunidades para la región y en especial para Bahía Blanca”, señaló.

Susbielles, por su parte, manifestó que “la planificación y el sostenimiento de las inversiones para cumplir el Plan Quinquenal de Obras que oportunamente trazamos para el Puerto de Bahia Blanca sin dudas da la previsibilidad y la fortaleza necesarias para las inversiones que esperamos hace tiempo hayan empezado a concretarse".

En tanto, Lucero sostuvo que “pensar un plan quinquenal nos da la posibilidad de plantear objetivos concretos y, en ese sentido, entendíamos que esta línea de planes quinquenales tiene que servir como un plan de gestión y tener ejes claros".