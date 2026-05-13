Respuesta del gobierno a la marcha universitaria: "La ley nació muerta"

Luego de las marchas en reclamo por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, el subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno de Javier Milei se mantuvo en la posición de que las casas de estudio están exigiendo algo que no se puede cumplir.

Alejandro Álvarez sostuvo hoy que “vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Y agregó que la movilización “fue organizada por los partidos opositores”.

Las movilizaciones tuvieron lugar en distintas ciudades, incluida Bahía Blanca, con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad del Sur y de la UTN, además del acompañamiento del intendente Federico Susbielles y parte de su gabinete.

Álvarez habló esta mañana con radio Mitre y señaló: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar cuál es el origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.

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“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente en la calle”, dijo Álvarez.

También se refirió a los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

La ley de Financiamiento para aumentar los recursos que reciben las universidades fue aprobada en el Congreso en 2025 pero el Ejecutivo la dejó sin efecto. Más tarde ambas cámaras legislativas ratificaron la sanción de la ley buscando obligar al gobierno de Milei a cumplirla, sin embargo, no lo hace bajo el argumento de que viola las normas presupuestarias. Actualmente el tema se encuentra en la Justicia.

Álvarez estuvo en Bahía Blanca a fines del año pasado y participó de distintas actividades con militantes y dirigentes locales de La Libertad Avanza. Entre ellos, el concejal Felipe Ferrández, tal como se ve en la foto que acompaña este artículo.