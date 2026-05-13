Obras en la red de agua: qué calles de Bahía Blanca tendrán cortes este jueves

ABSA informó que este jueves se realizarán tareas en la intersección de Paraguay y Alvarado, en el marco de un recambio de cañerías de agua.

Debido a los trabajos previstos, se verá afectado el suministro de agua para los usuarios ubicados sobre calle Paraguay, entre Zapiola y Zelarrayán, y también para quienes residen en Alvarado, entre Casanova y Paraguay.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos realizar reservas de agua y destinar su uso únicamente al consumo e higiene personal, evitando actividades no esenciales hasta que el servicio quede normalizado.

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Además, recordaron que ante inconvenientes o consultas se encuentran disponibles la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus canales oficiales en Facebook y Telegram.