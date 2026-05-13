Pidieron 20 años de cárcel para el acusado por un crimen en el barrio Mariano Moreno

Una pena de 20 años de cárcel pidió la fiscalía para Jonatan César Arroyo, acusado de matar a un hombre a golpes dentro de su casa, en el barrio Mariano Moreno, y de golpear de manera brutal a la esposa de la víctima.

El doctor Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5, realizó la solicitud en el marco de los alegatos del juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal Nº 2.

El representante del Ministerio Público acusó a Arroyo por el homicidio simple de Máximo Jorge Boccio (75) y de las lesiones graves sufridas por Elsa Elena Benedetti (76).

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El hecho se produjo el 11 de octubre de 2024, en Mendoza al 1.200, cuando supuestamente Arroyo llegó hasta el lugar en un auto rojo y luego habría golpeado a la pareja, causando el fallecimiento del hombre.

El representante de la familia de las víctimas, Pablo Storni, adhirió a la calificación formulada por la fiscalía y pidió la pena de 27 años de prisión para el acusado.

En tanto, el doctor Joaquín Maldonado Santi reclamó la absolución de su defendido por entender que no se acreditó su participación en el hecho.

El veredicto de los jueces se conocerá el próximo martes.