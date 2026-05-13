Fuerte advertencia de la Iglesia tras el caso del chico baleado por otros menores: "Es nuestra infancia y la estamos haciendo bolsa"

El caso del adolescente de 14 años que permanece internado en grave estado tras ser baleado por una banda de menores en el barrio Noroeste sigue generando repercusiones en Bahía Blanca.

En ese contexto, el sacerdote Guillermo Tanos, rector de la Universidad Salesiana, respaldó el comunicado difundido por la agrupación juvenil Los Pibes de Don Bosco y advirtió sobre el deterioro social que atraviesan muchos jóvenes.

“Esta carta, más que hacer un análisis del narcotráfico, nos grita: ‘Nosotros no queremos una sociedad así’”, afirmó hoy Tanos durante una entrevista en Panorama, por LU2.

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El sacerdote destacó que el texto fue elaborado por los propios jóvenes de la agrupación y sostuvo que representa “un grito para la sociedad” frente a una realidad que, según dijo, “ya no puede ocultarse más”.

A lo largo de la entrevista, Tanos insistió en la necesidad de evitar lecturas reduccionistas sobre la problemática de la violencia y el consumo de drogas. “No hagamos análisis simplistas, no es cuestión solo de política partidaria. Es la construcción de la polis en su sentido más genuino”, expresó.

También sostuvo que la responsabilidad es colectiva: “Nadie puede decir ‘esto a mí no me toca’. Es parte de nosotros, es nuestra infancia y la estamos haciendo bolsa”.

En otro tramo de la conversación, el rector cuestionó que las respuestas frente al avance de las adicciones se concentren únicamente en el aspecto punitivo. “Donde hay ausencia de familia, de instituciones, de cariño, de proyección de futuro y de escuela, ese es el caldo de cultivo de las adicciones”, afirmó.

Y agregó: “¿Cuál es la primera respuesta de la sociedad? ‘Lo metemos preso a los 14 años’. Solamente pensar en lo punitivo es uno de los grandes fracasos de nuestra sociedad”.

Tanos remarcó además que muchos jóvenes “están muy comprometidos con la realidad” y que no quieren “el mundo que les estamos dejando”. “Son chicos que estudian, algunos trabajan y estudian, y aun así se preocupan por el otro. Eso también es un nuevo oxígeno ante tantas sombras”, dijo.

Finalmente, llamó a construir “espacios de resistencia” desde lo comunitario y el diálogo. “Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos, en defender la dignidad de las personas, vamos hacia más pobreza, más dolor, menos futuro, más delincuencia y más garrote del Estado”, concluyó.