El Puerto de Bahía Blanca presentó su plan quinquenal

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca presentó su Plan Quinquenal Portuario 2025-2029 que consta una hoja de ruta estratégica que busca consolidar al complejo como hub logístico, industrial y energético.

El Puerto de Bahía Blanca, reconocido como el primer Puerto autónomo de la Argentina y uno de los complejos portuario-industriales más relevantes del país, moviliza más de 35 millones de toneladas anuales, posicionándose como un nodo clave para el agro, la energía y la industria.

Los planes quinquenales forman parte de la política portuaria provincial que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof. Responden a la necesidad de que el sistema portuario planifique su desarrollo de acuerdo con los criterios, objetivos y lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo provincial.

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En este marco, se abordaron diversos ejes estratégicos, como inversión en infraestructura, fortalecimiento institucional, desarrollo productivo, modernización y sustentabilidad, vínculo con la comunidad y perspectiva de género; y soberanía fluvio-marítima con proyección geoestratégica

Una estrategia para crecer con previsibilidad

El plan propone potenciar el crecimiento del sistema portuario de manera sustentable, promoviendo inversiones, previsibilidad y articulación con el territorio. Entre sus objetivos principales se destaca consolidar el perfil del Puerto como plataforma logística y productiva, acompañar el crecimiento de los sectores estratégicos e integrar el desarrollo portuario con la comunidad y el entorno.

El Plan Quinquenal pone el foco en tres grandes motores de desarrollo:

• Energía y Oil & Gas: fortalecimiento de la logística vinculada a Vaca Muerta y expansión de exportaciones energéticas.

• Carga contenerizada: diversificación de cargas y ampliación del hinterland.

• Sector agroexportador: consolidación del liderazgo y aumento de volúmenes operados.



Uno de los pilares centrales es la inversión en infraestructura portuaria y logística, incluyendo obras en muelles, sitios y equipamiento, mejora de accesos viales y ferroviarios, mantenimiento y profundización del canal de navegación para aumentar la capacidad operativa.

Entre los proyectos más relevantes sobresale la profundización del canal principal, que permitirá pasar de 13,71 a 15,70 metros de calado, facilitando la operación de buques de mayor porte. La obra demandará una inversión estimada de entre USD 100 y 120 millones y tendrá un plazo de ejecución de entre 9 y 12 meses.

Modernización y eficiencia

El plan también impulsa una transformación en la gestión portuaria, con foco en digitalización de procesos, incorporación de tecnología, capacitación y profesionalización del capital humano, transparencia y mejora continua en la gestión.

Compromiso con la sostenibilidad y la comunidad

El Puerto reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible mediante políticas activas de gestión ambiental y reducción de la huella de carbono, adopción de estándares internacionales y el fortalecimiento del vínculo Ciudad–Puerto como motor del desarrollo local.

Inversiones en obras estratégicas

El plan contempla un ambicioso esquema de inversiones de 44 millones de dólares, entre las que se destacan:

• Revamping de la Posta de Inflamables N°1 (inversión estimada: $34.500 millones), clave para la logística de combustibles.

• Adquisición de brazos marinos (USD 10,3 millones) para modernizar operaciones.

• Intervenciones en infraestructura vial, con mejoras en rutas nacionales 3 y 252 para optimizar accesos.

• Obras en sitios operativos, redes de servicios y pasos estratégicos para la logística portuaria.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahia Blanca, Santiago Mandolesi Burgos celebró: “El Plan Quinquenal que presentamos es una herramienta clave para ordenar el crecimiento del Puerto y proyectarlo al futuro con previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad. Estamos convencidos de que este camino, junto al gobernador Axel Kicillof, nos permite consolidar al Puerto de Bahía Blanca como un actor estratégico para el desarrollo productivo, energético y logístico de la Argentina, generando más oportunidades para la región y en especial para Bahía Blanca”.

Federico Susbielles, intendente municipal agradeció al Puerto y a las empresas por el acompañamiento que le han dado la ciudad en estos dos años difíciles: “La planificación y el sostenimiento de las inversiones para cumplir el Plan Quinquenal de Obras que oportunamente trazamos para el Puerto de Bahia Blanca sin dudas da la previsibilidad y la fortaleza necesarias para las inversiones que esperamos hace tiempo hayan empezado a concretarse. Felicito al Directorio y a su presidente por esta actualización y el fuerte compromiso cotidiano que están demostrando con Ingeniero White y nuestra ciudad y al gobierno provincial por acompañar esta iniciativa".

Juan Cruz Lucero, subsecretario de asuntos portuarios bonaerense analizó: “Pensar un plan quinquenal nos da la posibilidad de plantear objetivos concretos, en ese sentido entendíamos que esta línea de planes quinquenales tiene que servir como un plan de gestión y tener ejes claros. Este camino que plantea el gobernador tiene como objetivo el desarrollo conjunto de la ciudad y la región, con objetivos ambiciosos y trabajo en equipo de todos los sectores productivos, académicos e industriales”.

Con este Plan Quinquenal, el Puerto de Bahía Blanca reafirma su rol como motor productivo del país, apostando a una estrategia de crecimiento sostenible, innovación y generación de valor para la región.