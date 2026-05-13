Crimen en el barrio Mariano Moreno: la viuda dijo que no puede recordar nada

Elsa Elena Benedetti, viuda de Máximo Boccio (75), el vecino del barrio Mariano Moreno que fue asesinado a golpes en 2024, declaró que no puede recordar nada de aquella noche porque sufrió amnesia.

La mujer prestó testimonio en el juicio oral y público que se le sigue, desde el lunes, a Jonatan César Arroyo, detenido como autor del homicidio de Boccio y de haberle provocado golpes a ella, que la dejaron inconsciente por casi 12 horas.

Benedetti declaró ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 que cuando se despertó, en horas de la madrugada, fue a la casa de su vecina a pedirle ayuda, que observó sangre por toda la casa pero que no vio a su marido y de allí la llevaron al hospital, donde estuvo internada varios días.

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Los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas analizan la imputación de Arroyo por homicidio simple en concurso real con lesiones graves.

En la jornada de hoy continuará la ronda de testigos y luego se darán los alegatos de la acusación y la defensa.

El fiscal Jorge Viego, quien impulsó la investigación y hoy toma parte del debate, dijo antes de iniciarse el juicio que no está claro el móvil del hecho, aunque tampoco tiene necesidad de determinarlo.

Sí cree que hay pruebas suficientes para relacionar al detenido con la consumación del crimen, registrado el 11 de octubre de 2024 en la vivienda de Moreno y Bolivia.

Arroyo era inquilino de Boccio y no se descarta que haya querido robarle.

"No está claro si fue un intento de robo, y que lo haya maltratado hasta que esta persona dijera dónde estaba el dinero, o si fue por un altercado del momento", explicó Viego, para aclarar que sabían que la víctima "hablaba con allegados de la posibilidad de comprar un departamento".