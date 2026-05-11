Juicio por un crimen en el barrio Mariano Moreno: "No está claro el móvil"

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 inició hoy el juicio oral y público a Jonatan César Arroyo, acusado de matar a un hombre a golpes dentro de su casa, en el barrio Mariano Moreno, y de golpear de manera brutal a la esposa de la víctima.

La motivación del crimen nunca quedó en claro y no se descarta que Arroyo -que era inquilino de Máximo Jorge Boccio (75), el hombre fallecido- haya querido robarle a la pareja.

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"No es algo que tengamos que determinar, pero no está claro el móvil. Si fue un intento de robo, y que lo haya maltratado hasta que esta persona dijera dónde estaba el dinero, o si fue por un altercado del momento", declaró el fiscal Jorge Viego antes de iniciarse el debate.

Preguntado si el matrimonio atacado en la vivienda de Mendoza al 1.200 tenía una suma importante de dinero, respondió que no, "lo normal que puede manejar una persona mayor con sus ahorros, nada del otro mundo. Sí sabíamos que (la víctima) hablaba con allegados de la posibilidad de comprar un departamento".

El hecho se produjo el 11 de octubre de 2024, cuando supuestamente Arroyo llegó hasta el lugar en un auto rojo y luego habría golpeado a Boccio y a su mujer, Elsa Elena Benedetti.

"No había conflictos previos. El único inconveniente que tenían era una mediasombra que tenían para colocar en una pared que se había caído por el viento, pero no era un motivo suficiente para un conflicto de este tipo", declaró Viego.

Sobre el aporte testimonial de la mujer de Boccio, aclaró que "la mujer fue sometida a distintas pericias psicológicas y psiquiátricas y tiene una laguna en cuanto al recuerdo y no nos puede aportar nada de relevancia".

Pruebas en su contra

De todas maneras, el fiscal aseguró que existe fuerte material probatorio para vincular a Arroyo con los graves delitos.

"Más allá de las lesiones constatadas, tenemos material fílmico que da cuenta que Arroyo es el último en ingresar (a la casa) porque después se puede ver cómo se arrima gente a tocar timbre y no sale más nadie. Y cuando sale él, el que cierra la puerta es él, nadie lo acompañó", dijo.

Y agregó que existe un análisis telefónico de interés, acerca de que buscaba ocultarse de la Policía, y también que fue detenido a la altura del puesto Zoofitosanitario, cuando se iba hacia la Patagonia en un colectivo.

"Se constató que tenía lesiones en el rostro y en los nudillos de sus manos. El intento de fuga es un indicio más en cuanto a su participación en el hecho, buscó justificarse con que tenía un trabajo en el sur pero ni siquiera se despidió de sus hijos", sostuvo Viego.

Los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas analizan la imputación al acusado como homicidio simple en concurso real con lesiones graves.