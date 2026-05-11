Compañía Mega entregó nuevas becas de su programa “Acompañando a Crecer”

Compañía Mega, empresa argentina líder en el procesamiento de líquidos del gas natural, realizó un acto de entrega de becas en la edición 23 de su programa de becas universitarias Acompañando a Crecer.

El mismo contó con la presencia de Tomás Córdoba- Gerente General de la empresa, Andrés Pelegrina- Gerente de Operaciones Bahía Blanca; Mary Striebeck de Amorín, titular de la Fundación Cecilia Grierson, autoridades del ámbito educativo y municipal.

El programa, que se realiza desde el 2003 de manera ininterrumpida junto a la Fundación Cecilia Grierson, beneficia cada año a 5 nuevos estudiantes que egresan del sistema secundario de Ingeniero White y deciden continuar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional del Sur o en la UTN Facultad Regional Bahía Blanca. El mismo pone foco en acompañar el crecimiento y el desarrollo profesional de los futuros egresados durante toda su carrera universitaria.

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“Este es un año muy significativo para Compañía Mega: cumplimos 25 años de historia, trabajando con un propósito claro: contribuir con el desarrollo energético del país. Y si bien muchas veces hablamos del crecimiento y los resultados de la compañía, uno de nuestros pilares dentro de la empresa es el desarrollo de las personas y el acompañamiento a las comunidades donde estamos presentes. Y en ese sentido, este programa de becas lleva 23 años ininterrumpidos colaborando en esa dirección y es una muestra de nuestro compromiso sostenido en el tiempo” comentó Tomás Córdoba – Gerente General de Compañía Mega.

El programa “Acompañando a Crecer” ha permitido la formación de graduados en disciplinas como ingenierías, licenciaturas industriales, abogacía, enfermería, entre otras. Anualmente, se convoca a una inscripción para la incorporación de nuevos becarios y becarias, de los cuales se seleccionan 5 personas beneficiarias.

Así, los estudiantes cursan sus carreras universitarias en Bahía Blanca apoyados por el aporte de becas de Compañía Mega, que cuentan con una renovación anual. Para esto, el equipo de la Fundación Cecilia Grierson lleva a cabo tareas de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes con el objetivo de evaluar tanto su desempeño académico como su bienestar.

En el año 2023, en el marco del aniversario n° 20 de Acompañando a Crecer, el programa fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, con la Resolución n°64/2023.