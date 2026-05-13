Handball local: se jugó otra fecha del certamen Apertura

En juveniles, UNI derrotó a Tiro Federal.

Con el desarrollo de 11 cotejos, se disputó otra jornada en el Torneo Apertura de Handball.

En el flamante gimnasio Oscar Morresi del club Tiro Federal, se disputaron los partidos correspondientes a la competencia que organiza la Asociación Bahiense de Handball.

Resultados:

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--Infantiles Mixto, Tiro Federal 12 - CEF 41.

--Menores Femenino, Universitario 14 - CEF 42.

--Menores Masculino, Tiro Federal 37 - CEF 15.

--Cadetes Femenino, Estudiantes 22 - CEF 24.

--Cadetes Masculino, Tiro Federal 40 - CEF 17.

--Juveniles Masculino, Universitario Rojo 41 - Universitario Blanco 38.

--Juveniles Femenino: Tiro Federal 17 - Universitario 24.

--Primera Femenino, Estudiantes 34 - Tiro Federal 17 y Universitario Rojo 38 - Universitario Blanco 22.

--Primera Masculino, Universitario Rojo 37 - Universitario Blanco 27 y Tiro Federal 35 - Tiro Federal B 20.

La próxima fecha se jugará en la ciudad de Pigue.

El cronograma

--Cadetes femenino, CEF 83 vs Estudiantes.

--Menores femenino, CEF 83 vs Coronel Dorrego.

--Cadetes femenino, CEF 83 vs Coronel Dorrego.