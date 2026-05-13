El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 14 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fría con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.