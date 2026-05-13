Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.415 para la venta y de $1.364 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,15% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420 (+0,35%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,5 (0,71%); el MEP cotiza a $1.424,11 (+0,4%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.484,83 (+0,6%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 517 puntos básicos (+1,17%).