Villa Mitre y Olimpo juegan el domingo, pero en distinto horario

Villa Mitre y Olimpo ya conocen el cronograma del fin de semana, cuando se dispute la última fecha del primera rueda de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Por la novena programación, el tricolor recibirá a Sol de Mayo, el domingo a las 15.

El árbitro en El Fortín será Alejandro Scionti.

Mientras que el aurinegro visitará a Santamarina en Tandil, también el domingo pero a las 18.10.

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El juez en el estadio Municipal General San Martín será Franco Morón.

*Cómo llegan

Villa Mitre buscará volver al triunfo luego de cinco fechas, en las que acumuló tres empates y dos derrotas.

La último fue ante Brown de Madryn como visitante, por 1 a 0.

Mientras que Sol de Mayo está tercero y ganó uno de sus últimos cinco juegos y viene de igualar sin goles ante Círculo Deportivo.

Olimpo, por su parte, sigue como líder invicto del grupo y acumula el récord histórico de valla invicta.

Sin recibir goles y con 8 goles hechos 8 autores distintos, el aurinegro lidera el grupo con 19 puntos.

El último domingo superó a Germinal en el Roberto Carminatti, por 1 a 0, con gol de Joaquín Susvielles.

Santamarina, en tanto, viene de caer ante Alvarado por 3 a 0 tras la salida de su entrenador Duilio Botella.

*El resto

La fecha ocho de la Zona 4 se jugará íntegramente el domingo.

Además de las presentaciones de los equipos bahienses, también se medirán: Germinal-Brown de Madryn (con arbitraje de Jonathan Correa) y Círculo-Kimberley (José Díaz).

Libre tendrá Alvarado.

*La tabla

1) Olimpo, 19 puntos; 2) Alvarado, 12; 3º) Kimberley y Sol de Mayo, 10; 5) Germinal, 9; 6) Santamarina, 7; 7) Villa Mitre, 6; 8) Círculo y Brown, 5.