Ganaron Monte y Puerto y empataron Universitario y Pacífico, en el arranque de la Súper Liga

Los pibes de Puerto, tras comenzar con victoria en Tucumán. Foto: Puerto Belgrano

Con cuatro representantes de la Asociación Bahiense de Hockey, se puso en marcha ayer la Fase 1 de la Súper Liga, con sedes en distintas partes del país y que fiscaliza la Confederación Argentina.

En la rama femenina, Atlético Monte Hermoso comenzó ganando en su cancha y Universitario "A", en Rosario, y Pacífico "A", en Mendoza, empataron en sus estrenos.

Mientras que en la rama masculina, Puerto Belgrano también arrancó festejando en el primera fecha del certamen que disputa en Tucumán.

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La competencia, que se extenderá hasta el domingo, le otorgará al campeón de cada sede (Rosario será doble sede en Damas) la clasificación a la siguiente instancia o Fase Final: el Súper 8 del próximo año, que ya no tendrá equipos del Torneo Metropolitano porque que decidieron no participar.

*Monte, en casa

Delfina Hernández, autora del gol del triunfo, protege la bocha ante la marca.

Atlético Monte Hermoso tuvo un debut soñado en su cancha, al vencer a Jockey Club de Rosario "B".

Por la primera fecha, el albirrojo ganó por 1 a 0 y arrancó con el pie derecho.

El gol de la victoria lo anotó Delfina Hernández.

Yiyo Juárez y otro torneo con Monte.

Hoy el Atlético se medirá Universitario de Salta, a partir de las 19.

En mismo horario, el viernes cerrará la fase de grupos ante Palermo Bajo de Córdoba.

El plantel de Monte que debutó en casa. Fotos: Atlético Monte Hermoso.

*El plantel de Monte

-Jugadoras: Alheli Miranda, Noela Sueldo, Brisa Cuevas, Carola Dichiara, Morena Cervatto, María Sol Ayala, Bárbara Dichiara, Antonella Cárdenas, Malena Artaza, Morena Andrade, María Sol Malewski, María Emilia Larsen, Giselle Juárez, Lucía Alejo, Daiana Ackerley, Deflina Hernández, Macarena Flors, Michelle Cárdenas y Valentina Fernández.

-Entrenador: Agustín Scanio.

-Asistente: Rolando Rivero.

-Entrenador: Martín Berlatto.

-Preparadora física: Abril Loncaric.

-Psicólogo: Ignacio Busca.

-Kinesiólogo: Julio Modesti.

-Cámaras: Dolores Sierra y Rodrigo Servidio.

-Analista: Facundo Paredes.

-Jefe de equipo: Juan Facendini.

*Universitario, en Rosario

Universitario "A" debutó con un empate en una de las sedes de Rosario, por la primera fecha de la fase de grupos.

El albirrojo igualó ante Santa Fe RC, por 1 a 1, y sumó la primera unidad.

El equipo bahiense había comenzado ganando con gol de Sofía Macchia.

Hoy, el elenco que dirige Ezequiel Muñoz se medirá -desde las 14- ante Gimnasia y Tiro de Salta, que por la primera fecha ??

Justamente, mañana Universitario cerrará la etapa clasificatoria ante las tandilenses a partir de las 9.

*El plantel de Universitario

-Jugadoras: Agostina Aguzzi, Morena Guimaráenz, Sofía Macchia, Josefina Calió, Guadalupe León, Valentina Kluin, Valentina Abarzúa, Carmela Baratelli, Ana Paula Gieser, Valentina Guimaráenz, Julieta Kluin, Amparo Sabatini, Lola Ramírez, Agostina Dottori, Martina Orioli, Bianca Sardi, Isabella Orioli, Delfina Montesi y Bianca Gette.

-Entrenador: Ezequiel Muñoz.

-Asistente: Leonardo Woodward.

-Asistente. Thiago Bonifazi.

-Preparador físico: Javier Pérez Moreno.

-Cámara: Alejo Lemel.

-Jefa de equipo: Marina Cappa.

*Pacífico, en Mendoza

Maite Guerra Bonifazi, autora de un gol en el debut, remonta la cancha. Foto: Deportes y Protagonistas

Pacífico también debutó con un empate, pero en la sede que se juega en Mendoza.

Por la primera fecha de la fase de grupo, el Verde igualó 3 a 3 ante el local Murialdo.

Los goles para el equipo de nuestra ciudad los anotaron Julieta Errazu, Maite Guerra Bonifazi y Milena Gabbarini.

Hoy el equipo que dirige Pablo Laschiaza se medirá ante Atlético del Rosario "A", desde las 11.10.

Mientras que mañana cerrará la etapa clasificatoria ante Banco Provincial de Santa Fe, a las 19.30.

*El plantel de Pacífico

-Jugadoras: Morena Romero, Milagros Agesta, Belén Gabbarini, Ana Gonzalía, Florencia Donati, Lucía Perdigón, Victoria Fittipaldi, Valentina Guerra, Milena Gabbarini, Maite Guerra Bonifazi, Yuliana Vallejos, Renata Ortiz, Candela Pujol, Delfina Guerra Bonifazi, Julieta Errazu, Nahiara Bérgamo, Aylén Mascazzini y Dana Roa.

-Entrenador: Pablo Laschiaza.

-Asistente: Matías Leiva.

-Preparador física: Franco Fittipaldi.

-Psicólogo: Martín Laschiaza.

-Cámara: Nicolás Conti.

-Jefa de equipo: Florencia Suárez.

*Puerto festejó en Tucumán

Por la rama masculina, Puerto Belgrano debutó de la mejor manera en la sede que se disputa en Tucumán.

El equipo de La Base se impuso por 1 a 0, con goles de Thiago Parella.

Por la segunda fecha, el elenco dirigido por Lucía López Izarra chocará ante Old Lions a las 13.40.

Mientras que mañana culminará la primera fase frente a San Jorge, también a partir de las 13.40.

*El plantel de Puerto Belgrano

-Jugadores: Santiago Álvarez, Milton Barrientos, Emanuel Buide, Francisco Cañizares, Ariel Conti, Joaquín Díaz, Manuel Fernández, Joaquín Franchi, Mauricio González, Julián Mazzarello, Gonzalo Mazzarello, Guillermo Miranda, Juan Francisco Ordieres, Thiago Parella, Manuel Pereyra, Fermín Portela, Diego Romano, Mateo Sagreras y Franco Viel.

-Entrenadora: Lucía López Izarra.