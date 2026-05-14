Sinner se metió en las semifinales del Masters de Roma y consiguió un récord histórico

El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se impuso este jueves en sets corridos ante el ruso Andrey Rublev (12°) para meterse en las semifinales del Masters de Roma y consiguió un récord histórico.

Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-2 y 6-4, luego de una hora y media de juego, para mantener el sueño en el único título de Masters 1000 que le queda por ganar.

Gracias a este triunfo, el italiano no solo avanzó a las semifinales, sino que también se convirtió en el primer jugador en ganar 32 partidos consecutivos en torneos de Masters 1000 y dejó en el camino los 31 del serbio Novak Djokovic en 2011.

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La seguidilla de Sinner comenzó a finales del año pasado, cuando ganó el Masters de París, y continuó en este 2026 con sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además de los partidos que ganó estos días en la capital italiana.

Lo más increíble de este récord es que, durante los 32 partidos, el italiano solo perdió dos sets. Uno de ellos fue el checo Tomas Machac en Montecarlo y el otro el francés Benjamin Bonzi en Madrid.

De esta manera, el número 1 del mundo afianza su liderazgo en el tenis, aprovechando al mismo tiempo la ausencia del español Carlos Alcaraz durante estas semanas, ya que tiene una lesión en la muñeca que incluso le hará perderse Roland Garros, que es el segundo Gran Slam de la temporada.

El rival de Sinner en las semifinales se conocerá esta tarde, cuando el ruso Daniil Medvedev (7°) se enfrente con el español Martín Landaluce a las 14 (hora de Argentina).

La lista récord

Los 32 partidos seguidos que ganó Sinner y que son récord en Masters 1000

+ París 2025: Bergs, Cerúndolo, Shelton, Zverev y Auger-Aliassime.

+ Indian Wells 2026: Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev y Medvedev.

+ Miami 2026: Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, Zverev y Lehecka.

+ Montecarlo 2026: Humbert, Machac, Auger-Aliassime, Zverev y Alcaraz.

+ Madrid 2026: Bonzi, Moller, Norrie, Jódar, Fils y Zverev.

+ Roma 2026: Ofner, Popyrin, Pellegrino y Rublev. (NA).