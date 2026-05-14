El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 15 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento tendrá leve del noroeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, a su vez, se prevé fresca y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 11 grados.