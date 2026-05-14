El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 15 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco con nubosidad variable, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco con nubosidad variable y viento tendrá leve del noroeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, a su vez, se prevé fresca y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 11 grados.