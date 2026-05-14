“No me queda otra”: el duro relato del carnicero que duerme en la cámara frigorífica para evitar robos

Un carnicero platense tomó una drástica decisión para proteger su negocio. El hombre, de 40 años, contó que duerme dentro de una cámara frigorífica para evitar ser víctima de un robo.

El local se encuentra ubicado en la localidad de Tolosa, en inmediaciones de la capital provincial, y es la única fuente ingresos de su familia, por lo que, según dijo, si llegaran a robarle las máquinas o la mercadería, perdería todo.

Juan, el comerciante, tomó la decisión de instalarse en el local después de varios intentos de robo que encendieron la alarma. Eso fue lo que lo llevó a transformar una cámara frigorífica en un dormitorio improvisado, donde pasa las noches.

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“Todos vivimos inseguros en el barrio y cada uno busca resguardar lo suyo. Mi carnicería es mi vida, yo dependo de esto y en estos momentos hay que quedarse en el local. Si te vas, al día siguiente podés encontrar todo destrozado”, lamentó, en diálogo con la radio local La Redonda.

El hombre contó que se puso de acuerdo con otro comerciante del barrio para turnarse y custodiar ellos mismos sus negocios: “A mí me entraron tres veces y al comerciante de al lado como siete veces ya. Por eso ahora con él nos turnamos”.

“Los delincuentes saben cuando nosotros estamos adentro, porque al menor ruido se van. Pero, a la vez, estamos cansados de tener que hacer esto, pero no queda otra. En el último intento de robo, directamente salí a correrlos”, relató indignado.

“Te jugás la vida, pero yo vivo de mi negocio y si me roban, ¿cómo hago para cubrir mis gastos? A uno no le queda otra que defender lo suyo. Si te roban una vez lo soportás, pero cuando ya ocurre tres, cuatro o cinco veces, ni lo pensás, haces lo que sea por defenderte”, concluyó. (TN)