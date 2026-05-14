“Retornando a la normalidad”: el mensaje de Milei después de conocerse el dato de inflación

El presidente Javier Milei celebró el dato de inflación de abril del 2,6%, que marcó un descenso respecto del número del mes pasado.

“Retornando a la normalidad”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, agregó Milei al conocer los números que difundió el INDEC este jueves.

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El Presidente compartió un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien hizo hincapié en que “la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses”. Además, señaló: “La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”.

Caputo resaltó: “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda detalló: “La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.