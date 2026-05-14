Cortó la racha: el INDEC anunció que la inflación de abril bajó al 2,6% y acumula un 12,3% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril confirmó los pronósticos de enfriamiento de las consultoras, al alcanzar una suba del 2,6% (-0,8 p.p. respecto a la medición de marzo).

De este modo, ya se acumula un alza del 12,3% en el primer cuatrimestre del año y un total de 32,4% en los últimos 12 meses, según anunció este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Noticia en desarrollo