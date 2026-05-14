"Más que nunca, guardia alta": el aviso de D’Onofrio antes de la semi entre River y Rosario Central

River le ganó 2-0 a Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Apertura y ya conoce a su rival en las semifinales: el equipo de Eduardo Coudet enfrentará a Rosario Central en la instancia previa al partido por el título.

Tras conocerse el enfrentamiento que se disputará este sábado en el Monumental, Rodolfo D’Onofrio lanzó un fuerte mensaje en las redes sociales para alertar al plantel del Millonario.

“Después de lo que vi en el partido en Rosario, mas que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increible!“, escribió el expresidente de River en su cuenta de X (antes Twitter).

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El posteo surgió luego de un polémico partido entre el Canalla y Racing en el Gigante de Arroyito, donde el árbitro Darío Herrera le expulsó dos jugadores al conjunto dirigido por Gustavo Costas.

Después del encuentro en Rosario, Diego Milito lanzó unas explosivas declaraciones en contra del arbitraje y la gestión actual de la AFA que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. "Hoy nos sentimos robados una vez más. Todos lo vieron“, soltó el presidente e Racing.

Y continuó: “El fútbol argentino está roto, no da para más. Hay que hacer algo: dirigentes, jugadores e hinchas tenemos que reflexionar. Me pongo a disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino”.

Cuándo juega River con Rosario Central por las semifinales

A falta de la confirmación del cronograma oficial de la Liga Profesional, River y Rosario Central se enfrentarán este sábado 16 de mayo en el Monumental para definir al primer finalista del Torneo Apertura. (TN)