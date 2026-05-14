Un medio inglés eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de F1 de la historia: “Ninguno se le acerca”

Juan Manuel Fangio continúa siendo reconocido por sus logros en la Fórmula 1 y recientemente un reconocido medio inglés lo eligió como el mejor piloto de la categoría de todos los tiempos.

El diario británico The Telegraph realizó un ranking con los 20 mejores pilotos de la historia de la F1. El medio elaboró un análisis detallado para justificar la posición de cada corredor.

El argentino es considerado una de las máximas leyendas del automovilismo. Ganó cinco títulos mundiales, consiguió 24 victorias y logró 29 pole positions. Además, alcanzó una marca prácticamente imposible de repetir: fue campeón con cuatro escuderías diferentes.

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Sus coronaciones llegaron con Alfa Romeo en 1951, Mercedes-Benz en 1954 y 1955, Ferrari en 1956 y Maserati en 1957.

“El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que es indiscutible es su dominio estadístico”, argumentó el medio inglés.

Y agregaron: “Si analizamos las cifras proporcionalmente, en lugar de en su totalidad, Fangio es mejor que nadie: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó. Ningún otro piloto, ni moderno ni de otra época, se le acerca”.

Además, destacaron un detalle clave de su carrera: “Durante la mayor parte de su trayectoria tuvo más de 40 años y el riesgo de muerte era mucho mayor que en la actualidad”.

“Sigue estando en la cima de este deporte, incluso después de que sus récords hayan sido superados”, concluyó el citado medio.

Los 20 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, según The Telegraph