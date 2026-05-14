El cantante Residente compartió un video del Coro de la UNS cantando “Latinoamérica” en la Marcha Universitaria

El reconocido músico puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar) compartió en sus redes sociales un video del Coro de la Universidad Nacional del Sur interpretando la canción “Latinoamérica” durante la última Marcha Federal Universitaria realizada en defensa de la educación pública. En Instagram el artista tiene más de 8.4 millones de seguidores.

La grabación muestra a integrantes del coro universitario entonando el emblemático tema junto a estudiantes, docentes, no docentes y miembros de la comunidad que participaron de la movilización. La interpretación tuvo lugar en el marco de las actividades desarrolladas durante la jornada de protesta convocada por universidades públicas de todo el país para reclamar por el financiamiento del sistema universitario nacional.

“Latinoamérica”, una de las canciones más reconocidas de Calle 13, se ha convertido a lo largo de los años en un símbolo de identidad cultural, memoria colectiva y defensa de los derechos sociales en distintos espacios de América Latina. La publicación realizada por el artista amplificó el alcance del registro audiovisual y generó numerosas repercusiones y mensajes de apoyo hacia la universidad pública argentina.

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La participación del Coro de la Universidad Nacional del Sur se dio en una convocatoria que reunió a miles de personas en distintas ciudades del país y que volvió a poner en agenda la situación presupuestaria de las universidades nacionales y del sistema científico y tecnológico.