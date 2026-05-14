La tierna campaña mundialista para la adopción de perros que es furor en Salta

La Municipalidad de Salta y el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla llevan a cabo un campaña mundialista para la adopción de perros que ya es furor. A través de sus redes sociales publicaron un álbum con figuritas con los distintos animales que buscan un hogar.

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, indica la publicación por parte de ambas instituciones.

En las figuritas se encuentra la imagen del perro, el nombre, edad, el porte y algo que sorprendió es que hasta crearon equipos para identificarlos.

Como era de esperarse, en pocos minutos las publicaciones se llenaron de comentarios, muchos agradeciendo la iniciativa, mientras que otros expresando su deseo de poder adoptar.

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“A través del intenso trabajo articulado con proteccionistas y voluntarios los profesionales veterinarios que pertenecen a la Subsecretaría de Bienestar Animal brindan atenciones gratuitas, asistencia sanitaria y refugio a los animales en situación de calle”, expresa la página web de la institución.

Actualmente el centro se encuentra al límite de su capacidad en las cuatro alas, ya que cuenta con alrededor de 60 a 70 caniles y todos están ocupados.

Por este motivo, incentivan la necesidad de adoptar al animal, cuidarlo, darle amor y una casa donde pueda ser feliz.

Requisitos

Ser mayor de edad. Presentar el DNI y fotocopia del mismo y una factura de servicio.



Contrato de adopción.



Se debe firmar un acta que te compromete a cuidar de tu mascota y mantenerla en condiciones óptimas de espacio, tiempo, alimentación, ejercicio. Brindarle los cuidados veterinarios que necesite.



Se debe notificar cualquier cambio al Centro de Adopciones (pérdida o muerte).



Se solicita a quienes se acerquen hacerlo respetando las medidas sanitarias en vigencia, usando en forma correcta el barbijo y respetando el distanciamiento social de 2 metros entre personas.



En caso de ser menor de edad, deberá ir acompañado por los padres.



Se recuerda que el Centro de Adopciones no es un refugio en el cual la gente puede ir y dejar los animales de compañía, sino que es un lugar para aquellos que se encuentran en situación de calle.