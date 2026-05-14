Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.416,44 para la venta y de $1.366,82 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,09% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.422,21 (-0,21%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,40 (-0,13%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 522 puntos básicos (+0,60%).