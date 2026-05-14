"La Noche de Villa Mitre" llega con propuestas comerciales, gastronómicas y culturales

Una nueva alternativa comercial llegará este sábado 16 de mayo con "La Noche de Villa Mitre", una iniciativa que reunirá a más de 170 comercios y ofrecerá, además, actividades culturales y propuestas de entretenimiento para toda la comunidad.

"Para nosotros es muy importante. Es algo que siempre nos pide el intendente (Federico Susbielles): acompañar a todos los sectores y, en este caso puntual, a los comerciantes en un contexto difícil para las ventas. Toda iniciativa que pueda atraer circulación de gente y posibles ventas es muy importante para nosotros", señaló Matías Italiano, director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del Municipio.

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"El evento consta de la peatonalización de la calle Garibaldi: desde la plaza al Club Villa Mire, así como también la de la calle Washington, desde Castelar a Caseros. Esto va generar mucho movimiento teniendo en cuenta el lugar y los antecedentes. Vamos a contar con un escenario en las cinco esquinas, donde va a haber distintos espectáculos", explicó.

"Esto realza la importancia de los comerciantes ya que este tipo de iniciativas ayuda a que ellos se organicen, se unan y puedan también surgir otras propuestas a futuro", finalizó el funcionario.

Una importante cantidad de comercios de Villa Mitre se han sumado a la propuesta: "Son 170 locales los que se han adherido. Es un movimiento grande en el barrio por lo que invitamos a todos a participar. Cada local hizo su propia promoción, así que es una buena alternativa para pasear y recorrer. Allí van a ver lo que cada uno ofrece y observarán que hay alternativas para todos los gustos y necesidades", indicó María, una de las comerciantes del sector.

Desde la Corporación del Comercio y la Industria celebraron la propuesta y remarcaron que es el camino para afrontar el complejo contexto actual.

"En este tiempo, hemos expresado cómo está la situación de la ciudad y del comercio, por lo que estas medidas son muy importantes. Es una forma de decir acá estamos, con el Municipio presente, apoyando para afrontar esta crisis y dándonos fuerzas para poder continuar", señalo Facundo Borri, de la Cámara de Comercio.

La propuesta busca replicar el reciente éxito alcanzado en el centro de la ciudad en distintos barrios, con el objetivo de generar un mayor movimiento de personas y potenciar las ventas en los comercios locales.

"Queremos convocar a todos los barrios que quieran participar en las próximas ediciones. Que sean 170 comercios indica que el motor mercantil está puesto en todos los puntos de la ciudad y son muchos comercios que están necesitando de este tipo de propuestas para revitalizarse", finalizó Borri.

Por último, habrá espectáculos para todas las edades. "Tendremos una muestra de vehículos de colección. También va a haber un escenario donde se llevarán adelante funciones de circo y performances de baile. Hay cosas muy lindas para el disfrute de toda la familia. Además de poder hacer un recorrido comercial, también podrán disfrutar de otras cosas", indicó María Tubio, Directora General de Coordinación municipal.

"La plaza va a estar intervenida por otros eventos que se harán en el marco de la Varieté Villa Mitre. Habrá otras propuestas, un escenario y eventos artísticos a partir de las 2 de la tarde", agregó.