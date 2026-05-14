Carlos Irusta: "El gran boxeador no es el que gana siempre, sino el que cae y se levanta"

Una de las plumas más autorizadas de la historia del deporte argentino está de visita en Bahía Blanca. Carlos Irusta, el hombre que durante décadas fue un emblema desde las páginas de la mítica revista El Gráfico, estuvo en La Nueva Play compartiendo un recorrido por su trayectoria y habló de su reciente obra, el libro "Yo estuve ahí".

Durante una entrevista en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16, previa a su presentación en el auditorio de la Cooperativa Obrera -esta tarde desde las 19-, Irusta no solo habló de cuadriláteros, sino de la vida misma.

"Si uno logra transmitir la pasión que siente cuando escribe, es un mérito no menor", confesó quien fuera testigo directo de las noches más gloriosas del Luna Park y de más de 40 combates en terreno ajeno, entre ellos el mítico Madison Square Garden, de Nueva York,

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Hijo de un director técnico de boxeo, Irusta recordó cómo se crió entre gimnasios, aprendiendo que el boxeo es, ante todo, estrategia.

"Todavía hoy me atrae el trabajo del rincón; es ahí donde uno planifica, donde hay que estudiar al rival más que al propio", explicó.

Aunque empezó a escribir a los 15 años, nunca perdió esa mirada táctica que lo diferenció de sus colegas.

"Hay que ser muy observador, el boxeador tiene que subirse al ring y bancársela. Por eso me cuesta ser crudo con la crítica; antes de subir, al boxeador se le cruzan mil problemas de la vida misma", afirmó Irusta.

Al ser consultado por los nombres que marcaron su retina, Irusta fue tajante y definió a Nicolino Loche como un ejemplar único.

"Se rompió el molde con él; era una mezcla de boxeador y showman que creó una complicidad con el público".

Sobre Carlos Monzón, a quien le escribió su biografía, lo describió como un "destructor calculador" que no daba un paso de más ni de menos.

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue el recuerdo de su cobertura del terremoto de México en 1985. Irusta relató la crudeza de aquellos días entre escombros y el aprendizaje que le dejó una frase de Emilio Azcárraga: "El pueblo mexicano se crece al castigo".

Para el periodista, esa es la esencia misma del pugilismo; la resiliencia ante la adversidad.

Con la sabiduría de quien ha visto miles de combates, Irusta se mostró crítico con la tendencia actual de las estadísticas vacías.

"Hoy hay una contabilidad engañosa. Dicen 'ganó 14 por nocaut', pero ¿a quién le ganó? Antes no existía eso; importaba el espectáculo y la entrega", sentenció, lamentando también cómo la tecnología y la pandemia transformaron la logística de los medios, alejando al periodista del roce directo con el protagonista.

La presentación del libro contará con un tinte bien porteño y nostálgico, sumando un recorrido por el Palacio de los Deportes bahiense y un cierre a puro tango con la participación de artistas locales -como "Gaby, la voz sensual del tango"- y la conducción de José Valle, uniendo las dos grandes pasiones que, según Irusta, definen la identidad del rincón del ring.

Irusta aún se desempeña como jefe de prensa de OMB Latino. En 1995 fundó la revista mensual Ring Side y también fue corresponsal de Puños Criollos (Colombia), Boxing Illustrated y The Ring (Estados Unidos) y Boxing News (Japón).

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