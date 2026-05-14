Escándalo en el caso Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó
La audiencia se suspendió y se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene.
El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.
Fuentes del caso informaron que se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando. (NA)
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