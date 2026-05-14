Megaoperativo en Fuerte Apache: más de 500 policías realizan 14 allanamientos contra dos bandas narco

Más de 500 efectivos policiales y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) participan este jueves de un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde se realizan múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos bandas narco.

El despliegue comenzó en la madrugada de este jueves e incluye 14 objetivos a allanar. Asimismo, cuenta con apoyo aéreo de dos helicópteros que sobrevuelan la zona desde las primeras horas del día. Ya hay 11 detenidos y se secuestraron nueve armas de guerra, alrededor de 200 municiones y drogas.

Las requisas fueron impulsadas por un enfrentamiento por el territorio entre dos bandas ocurrido en el barrio la semana pasada, en el que hubo balaceras que dejaron varios heridos, entre ellos un vecino del barrio que no tenía relación alguna con el conflicto.

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El hombre de 68 años recibió un disparo en una pierna y tuvo que recibir asistencia médica. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro.

En ese contexto, la justicia inició una investigación que derivó en los allanamientos realizados durante la madruga de este jueves en el barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela.

El megaoperativo movilizó a cientos de efectivos de diferentes dependencias de la Policía Bonaerense, con el objetivo de dar fin a estas dos bandas narco.

En redes sociales circularon videos registrados por vecinos en los que se observan las corridas que ocurrieron durante la madrugada y se escuchan los ruidos de los disparos.

Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego y hubo detenidos, aunque hasta el momento no trascendió la cifra exacta de sospechosos capturados.

Mientras continúan con las requisas, la zona fue rodeada por retenes policiales divididos en postas en las que los efectivos inspeccionan a todos los autos que salen del área en el que se está trabajando.