Festejo completo en Estrella: "La gestión de los clubes no deja de ser un voluntarismo que a veces no se entiende"

En el Día del Dirigente Deportivo y mientras disfruta con Estrella el mejor momento del equipo superior en los últimos largos años, el presidente Luciano Gardela destacó, antes que nada, a dos que son gran parte de la historia de la institución del barrio San Martín.

"Es un lindo día para recordar a gente que ha trabajado en todos los clubes, en este caso voy a hablar del mío, y mencionar a un dirigente que nos dejó hace poco, como Néstor Cuevas, muy querido por todos y gran trabajador. También quiero destacar a Raúl Ramello, que es toda una institución, hoy es el cumpleaños y está recuperándose de algunos problemitas de salud", puntualizó.

Hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16 por La Nueva Play, el presidente reconoció el trabajo de la dirigencia de todas las instituciones.

"La gestión de todos los clubes no deja de ser un voluntarismo que a veces no se entiende, por eso pasan cosas como las que vivimos anoche (victoria ante Pueyrredón, que le permite estar en lo alto de la tabla), con la cancha llena, gente de los dos equipos disfrutando de un partido de básquet, teniendo presencia de chiquitos y chiquitas en el entretiempo...", resaltó.

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Esto se respalda con el gran presente del equipo superior.

"La actualidad del equipo superior es la frutilla en el postre, que en nuestro caso la estamos disfrutando sobremanera, se comparte y es un premio a sostener la idea, dándole la posibilidad a los chicos, como los de escuelita que estuvieron anoche. Después, el camino deportivo tiene mil variantes, pero la oportunidad para quienes defienden nuestros colores estuvo siempre", recordó.

Al margen de esto, la dirigencia siempre está reinventándose y haciendo frente a los diferentes desafíos y problemáticas.

"Muchas veces no se reconocen las cosas que se hacen, pero es un trabajo de día a día. Lo lindo es cuando pasan estas cosas, tener la cancha como ayer, ver chicos a toda hora, que cada año más categorías participan del Provincial, inclusive este año con el Femenino, tenemos un U13 (Valentín Vázquez) en la preselección, todo eso gratifica y ayudan a salir adelante", opinó.

Y agregó: "Podemos llamar éxito a cómo está hoy el plantel superior, pero la realidad es que ver en la tribuna abuelos, padres y hasta hijos de los jugadores, es lo que más gusta, por encima de la filosofía que hay detrás".

Su objetivo como dirigente es claro.

"Creo en el aporte que puede hacer cada uno dando una mano y ayudando para que el metro cuadrado que a uno lo rodea pueda estar un poco mejor, sea desde el club, una iglesia, los boy scout, donde uno se sienta cómodo y parte. Sobran los ejemplos de este club y de cualquier otro, que si no fuera por el trabajo dirigencial, capaz muchos estuvieran en situaciones conflictivas", opinó.

Respecto de Estrella, puntualmente, Gardela reconoció la realidad económica que atraviesa, como la mayoría de las instituciones.

"Los proyectos en la cabeza no paran, pero hay una realidad que es la economía en los clubes. Nosotros tenemos una principal falencia, pensando en la infraestructura, que son los vestuarios, capaz que son los más feos de todo el torneo, pero hace dos años reconvertimos toda la instalación eléctrica y la iluminación de la cancha pasó a ser una de las más lindas", comparó.

"Y tenemos un terreno pegado al club -recordó- por el que vuelan ideas respecto de lo que podemos hacer. Tenemos que ver qué resolvemos para ese lugar".

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