Con una lamentable confirmación, se conoció el calendario de los próximos Juegos Panamericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con una llamativa confirmación, salió a la luz en las últimas horas el calendario de los vigésimos Juegos Panamericanos de la historia, a desarrollarse el año que viene, del 23 de julio al 8 de agosto, en Lima, Perú.

Se trata de una agenda que incluye a 38 deportes y 58 disciplinas para darle vida a una actividad que abarcará 19 días ya que, 48 horas antes de la Ceremonia de Apertura, ya habrá competencia.

Del mayor evento deportivo del continente participarán alrededor de 7000 atletas de 41 países de América, incluyendo la Argentina.

El inicio se producirá el miércoles 21 de julio, con béisbol y al día siguiente de añadirá el críquet, que hará su debut en los Juegos de cara a su regreso olímpico en 2028.

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Lamentablemente, en esta edición no habrá básquetbol; ni en su versión convencional ni en la variable 3x3.

Un conflicto entre FIBA Américas y Panam Sports, ente organizador de los Juegos, hará que por primera vez en la historia la pelota naranja no pique a nivel panamericano.

Según trascendió, la Confederación Panamericana de Baloncesto, que presidía el recientemente fallecido Fabián Borro, manifestó su intención de participar con planteles U21 en los Juegos Panamericanos, algo que no fue bien visto por la organización liderada por el chileno Neven Ilic.

“Los Panamericanos son el evento multideportivo más grande de la región y está pensado para que cada país lleve a los mejores atletas disponibles. Les explicamos que para torneos de desarrollo están los Panamericanos Junior, pero tampoco quisieron estar”, precisó el líder de Panam Sports.

El conflicto, naturalmente, no deja de ser una lástima, no solo por la competencia en sí —uno de los máximos atractivos y de histórica trascendencia—, sino también porque marcaba el inicio de un camino que culmina en los Juegos Olímpicos, donde el básquetbol, y en los últimos años el 3x3, se encuentran entre los deportes más considerados.

A este conflicto se suma la situación interna de la Federación Deportiva Peruana de Básquetbol (FDPB), que se encuentra desafiliada por FIBA desde hace varios años. El ente internacional no reconoce a sus autoridades, en un conflicto que comenzó en 2018 y se agravó en 2021, lo que complica la organización local de torneos de la disciplina.

Asimismo, tampoco aparece el sóftbol masculino, disciplina que bregó hasta último momento por su inclusión y que tenía a la Argentina de los bahienses virtualmente clasificada.

En ese sentido, si bien parece muy difícil un cambio, la organización se encargó de aclarar que el presente calendario puede sufrir algún tipo de modificación.

Todos los Juegos Panamericanos

I - 1951 - Buenos Aires (Argentina)

II - 1955 - Ciudad de México (México)

III - 1959 - Chicago (Estados Unidos)

IV - 1963 - San Pablo (Brasil)

V - 1967 - Winnipeg (Canadá)

VI - 1971 - Cali (Colombia)

VII - 1975 - Ciudad de México (México)

VIII - 1979 - San Juan (Puerto Rico)

IX - 1983 - Caracas (Venezuela)

X - 1987 - Indianápolis (Estados Unidos)

XI - 1991 - La Habana (Cuba)

XII - 1995 - Mar del Plata (Argentina)

XIII - 1999 - Winnipeg (Canadá)

XIV - 2003 - Santo Domingo (República Dominicana)

XV - 2007 - Río de Janeiro (Brasil)

XVI - 2011 - Guadalajara (México)

XVII - 2015 - Toronto (Canadá)

XVIII - 2019 - Lima (Perú)

XIX - 2023 - Santiago (Chile)

XX - 2027 - Lima (Perú)

XXI - 2031 - Asunción (Paraguay)