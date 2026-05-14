Selectivo y planificador: cómo es el perfil del comprador argentino según el Hot Sale

El cierre del Hot Sale 2026 dejó como conclusión un cambio de perfil en el consumidor argentino mucho más “selectivo y planificador” a la hora de ejercer la compra.

“Los resultados de esta edición nos muestran un cambio claro en el comportamiento: estamos ante un consumidor mucho más selectivo y planificador”, señaló Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, una de las plataformas en las que se desarrolló la promoción.

El ejecutivo aclaró que “si bien registramos menos tráfico y una caída en la creación de carritos, la intención de compra fue mucho más fuerte”.

“El usuario no entró masivamente a mirar, sino que ingresó decidido a comprar, lo que se refleja en una altísima tasa de conversión”, añadió.

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En ese sentido, consideró que “esta seguridad al momento de concretar el pago, nos demuestra que hoy el comprador argentino investiga, compara y aprovecha estratégicamente las promociones (especialmente la financiación y el envío gratuito), eligiendo a aquellas marcas que le ofrecen un diferencial real para hacer valer su bolsillo”.

Hasta el cierre oficial, las marcas que operaron esta plataforma registraron más de 504.600 órdenes de compra, más de $59.000 millones en ventas y cerca de 1,8 millones de productos vendidos.

Frente al mismo corte de Hot Sale 2025, las órdenes crecieron 12,2%, la cantidad de productos vendidos aumentó 9% y la facturación avanzó 33,3% en términos nominales.

Esto muestra una suba en el nivel de volumen y una facturación en línea con la inflación. (con información de NA)