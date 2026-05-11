A la caza de las promociones: cuáles son los rubros más buscados en el Hot Sale 2026

La indumentaria, los decoración del hogar y elementos de salud y belleza son los productos que están concentrando la atención de los consumidores en las primeras horas del hot sale.

Según las estimaciones de operadores on line, Indumentaria lidera el volumen de ventas con el 48,1% de las transacciones totales, seguida por decoración y hogar con 8,3%, mientras que Salud y belleza representa el 8,1% de los pedidos.

Entre los artículos con mayor demanda se encuentran remeras, camperas, pantalones, cremas faciales, calzado tipo botas y materiales de construcción.

Los datos indican una combinación de productos de consumo inmediato con ítems que requieren una planificación de compra previa.

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La tarjeta de crédito es el medio de pago utilizado en el 47% de las operaciones realizadas durante las primeras horas.

Las transferencias bancarias representan el 19% de las ventas y las billeteras digitales alcanzan el 7%.

Respecto a la financiación, el 61% de los usuarios optó por el pago en una sola cuota, lo que representa un crecimiento de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El pago en tres cuotas fue elegido por el 19% de los compradores, mientras que las seis cuotas se utilizaron en el 14% de los casos y las doce cuotas sin interés en el 6% restante.

El 71% de las órdenes de compra efectuadas incluyó algún tipo de promoción o descuento sobre el precio de lista.

El envío gratuito se posicionó como la herramienta de incentivo más utilizada, aplicándose en una de cada dos órdenes despachadas. Esta tendencia logística se identifica como el principal motor para la conversión de ventas en los comercios que participan de la fecha comercial.

Los consumidores centraron sus búsquedas en beneficios directos relacionados con el traslado de la mercadería.

Los datos estadísticos presentados surgen del relevamiento en tiempo real de la plataforma Tiendanube, que integra a más de 75.000 marcas en el país.

Franco Radavero, Gerente General de la compañía en Argentina, señaló que categorías como Indumentaria y Salud y Belleza mantienen su posicionamiento histórico.

El informe destaca el crecimiento de los artículos de "alta consideración", como los materiales de construcción, los cuales ganaron peso en el carrito de compras de los usuarios durante esta edición.

El 69% de las compras se realizaron a través de dispositivos móviles, mientras que el 31% se efectuó desde computadoras de escritorio.

Geográficamente, CABA y el Gran Buenos Aires concentran el 40% de los pedidos, seguidos por el interior de la provincia de Buenos Aires con un 11% y Córdoba con un 6%.

En cuanto a las ventas traccionadas por redes sociales, la plataforma Instagram generó el 91% de las conversiones, mientras que Facebook representó el 9% de estas operaciones comerciales. (NA)