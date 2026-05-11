Hantavirus a bordo: debido a dificultades climáticas, el crucero atracará en el puerto de Granadilla

El operativo de desembarco del MV Hondius, el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, está cerca de finalizar, después de que unas 100 personas fueran evacuadas durante el domingo y repatriadas a sus respectivos países.

Las 28 personas del MV Hondius que quedan por desembarcar (seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos, mientras que el avión que iba a repatriar a los pasajeros de Australia no va a llegar a tiempo por problemas en la aeronave.

Si bien el procedimiento funcionó hasta ahora de acuerdo a lo previsto, debido a las dificultades climáticas que se registran en la zona de Canarias, el crucero atracará en el puerto de Granadilla para completar el desembarco.

Está previsto que esta tarde desembarquen los pasajeros que aún permanecen en el Hondius para viajar hasta los Países Bajos. Quedaría entonces solo a bordo la tripulación.

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Así lo informó más temprano la ministra de Sanidad española, Mónica García, quien detalló que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y el resto, miembros de la tripulación de varias nacionalidades.

La ministra no ha podido concretar la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos, pero sí ha recalcado que el MV Hondius permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla “máximo” hasta las 19 (hora local) ya que “ese es el compromiso”.

A partir de ese momento, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos. (Infobae y TN)