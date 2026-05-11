Misterio en el barrio porteño de Once: encontraron un auto con sangre y vainas servidas en la calle

Un gran operativo policial se desarrolla en el barrio porteño de Once luego del hallazgo de un auto estacionado con manchas de sangre y seis vainas servidas en la calle.

Según confirmaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecina 3A de la Policía de la Ciudad acudió hasta la avenida Rivadavia al 3300 tras un llamado al 911.

Tras el arribo de los agentes, se incautaron seis vainas servidas de arma de fuego que se encontraron junto a un auto Chevrolet Vectra, el cual tenía manchas de sangre en ambas puertas derecha.

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Fuentes policiales explicaron que el vehículo en cuestión está cerrado, por lo que se dispuso implantar consigna hasta la llegada del propietario.

La Unidad de Flagrancia Este ordenó pericias en el lugar y que se labren actuaciones por averiguación de ilícito. (NA)