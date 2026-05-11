Hace 30 años, la tragedia del Everest se cobró la vida del montañista Scott Fischer

Scott Fischer (foto de la derecha) y el actor Jake Gyllenhaall que lo personificó en el filme. Fotos: Archivo La Nueva y everesttoday.com.

La cuenta Everest Hoy recordó este lunes en sus redes sociales al montañista deportivo Scott Fischer, quien falleció el 11 de mayo de 1996 en la recordado y trágico ascenso al monte Everest, que dio lugar a la película del mismo nombre en 2015.

En esa misión, que coronó la cumbre el día previo, fallecieron ocho escaladores que pertenecían a una expedición simultánea a la del malogrado guía estadounidense.

Fischer murió en las alturas del Everest durante el desastre más mortífero en la historia de la montaña en ese momento. Tenía 40 años.

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El caso abrió el debate acerca del afán comercial de los entonces cada vez más numerosos ascensos al pico de 8.848,86 metros en la cadena del Himalaya.

Fischer construyó su reputación a través de audaces ascensos en el Himalaya y el Karakórum. Escaló el Lhotse en 1990, el K2 en 1992, el Everest en 1994 y el Broad Peak en 1995, convirtiéndose en conocido por su fuerza, energía y personalidad más grande que la vida, según recordó @EverestToday.

En 1996 regresó al Everest liderando una expedición comercial bajo su compañía, Mountain Madness. El 10 de mayo de 1996, Fischer alcanzó con éxito la cima del llamado "Techo del mundo" por segunda vez. Pero durante el descenso, el agotamiento, la altitud y un clima que empeoró lo soprendieron en lo alto, por encima de la columna sur del maciso.

La recordada foto de los montañistas, algunos fallecidos, cuya historia contó la película del año 2015.

Fue visto con vida por última vez cerca del área del denominado "balcón", a 8.400 metros de altura, incapaz de continuar el descenso mientras una tormenta violenta engullía la montaña y, de alguna manera, al propio Fischer, cuyo cuerpo permanece allí.

La tragedia se hizo mundialmente famosa a través de la película "Everest", de Jon Krakauer, quien retrató los eventos del desastre de 1996 desde la perspectiva de un cliente en la montaña.

Fischer fue recordado en la película como un líder audaz pero físicamente exhausto, que se exigía a sí mismo a pesar de señales de enfermedad y fatiga durante la expedición.

Más tarde, Anatoli Boukreev, el guía principal de Fischer en la expedición, respondió con su propio relato en "The Climb" (El ascenso"). En el libro defendió las decisiones tomadas durante la tormenta y ofreció una perspectiva diferente sobre Fischer, retratándolo como un escalador experimentado, enfrentando las inmensas presiones de guiar clientes en el Everest durante el auge de las expediciones comerciales.

Treinta años después, Scott Fischer es recordado no solo por la tragedia del Everest de 1996, sino también por su espíritu valiente, sus grandes sueños y su profundo amor por las montañas.

A continuación, el tráiler del film dirigido por Baltasar Kormákur: