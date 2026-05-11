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¡Y se hizo la luz!: en Sansinena ya se dan el lujo de decir “¿Y si lo jugamos de noche?"

Con fondos genuinos, el club de Cerri inauguró el sistema de iluminación en la cancha auxiliar de su complejo deportivo. “Un sueño hecho realidad”, manifestó su presidente.

“El orgullo más grande es que la obra se llevó adelante con fondos genuinos y con el esfuerzo de la gente que colabora en el club día a día”, fue el mensaje del presidente de Sansinena, Joaquín Mink, después de repasar por enésima vez las fotos y los videos de la inauguración del sistema lumínico en la cancha auxiliar del complejo albirrojo, en avenida Belgrano 1 de General Daniel Cerri.

“El proyecto fue pensado para el desarrollo del fútbol formativo, para que pueda jugar el Senior y para programar en la semana posibles partidos suspendidos”, destacó el titular de la entidad cerrense, anticipando que la obra estuvo a cargo de la empresa @importledbb.

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“Se colocaron seis columnas y 36 reflectores, las luces cubren perfectamente el ancho y el largo del campo de juego y es un sueño cumplido”, deslizó el “presi”, quien se animó a ir por más: “El año que viene vamos por la iluminación del estadio oficial”.

“Este logro no solo representa una mejora en la infraestructura, era necesario para crecer y perfeccionar las condiciones de entrenamiento y competencia. Agradecemos a todos los que se acercaron a darnos una mano, colaboraron y aportaron su tiempo para que este proyecto se haga realidad. El crecimiento del club es gracias al compromiso y esfuerzo de todos sus socios”, reza una parte del comunicado oficial que lanzó la institución en sus redes sociales.

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