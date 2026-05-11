¡Y se hizo la luz!: en Sansinena ya se dan el lujo de decir “¿Y si lo jugamos de noche?"

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“El orgullo más grande es que la obra se llevó adelante con fondos genuinos y con el esfuerzo de la gente que colabora en el club día a día”, fue el mensaje del presidente de Sansinena, Joaquín Mink, después de repasar por enésima vez las fotos y los videos de la inauguración del sistema lumínico en la cancha auxiliar del complejo albirrojo, en avenida Belgrano 1 de General Daniel Cerri.

“El proyecto fue pensado para el desarrollo del fútbol formativo, para que pueda jugar el Senior y para programar en la semana posibles partidos suspendidos”, destacó el titular de la entidad cerrense, anticipando que la obra estuvo a cargo de la empresa @importledbb.

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“Se colocaron seis columnas y 36 reflectores, las luces cubren perfectamente el ancho y el largo del campo de juego y es un sueño cumplido”, deslizó el “presi”, quien se animó a ir por más: “El año que viene vamos por la iluminación del estadio oficial”.

“Este logro no solo representa una mejora en la infraestructura, era necesario para crecer y perfeccionar las condiciones de entrenamiento y competencia. Agradecemos a todos los que se acercaron a darnos una mano, colaboraron y aportaron su tiempo para que este proyecto se haga realidad. El crecimiento del club es gracias al compromiso y esfuerzo de todos sus socios”, reza una parte del comunicado oficial que lanzó la institución en sus redes sociales.