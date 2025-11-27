En Sansinena la casa está en orden: “Existen proyectos ambiciosos y muchas ganas de crecer”

¿Cómo es la vida institucional de Sansinena post renuncia a su participación en el Federal A, allá por los primeros días de junio del año pasado?

“Se acercaron al club varios socios con historia para darnos una mano y poder quedar limpios en lo administrativo y en lo económico. Hoy la institución tiene una vida social más amplia, los que no estaban viniendo empezaron a venir y pudimos poner en foco ciertos proyectos que estaban estancados u olvidados”, aseveró el presidente de la entidad cerrense, Joaquín Minck, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Con respecto a la designación del DT para la temporada 2026 del torneo Promocional liguista, manifestó que el reemplazante de Patricio Mángano también es del riñón “tripero”, que están en conversaciones y que la semana que viene lo harán oficial y público.

En relación a las obras, confirmó que una “Peña” de ex jugadores liderada por Bruno Paolella se encuentra detrás de un ambicioso objetivo: el césped sintético para una de las canchas de Fútbol 11.

Además, agregó: “Se reabrió la pileta de natación para este verano, se hicieron distintos trabajos en la sede y ya tenemos las semillas para resembrar el piso del estadio y el campo auxiliar de menores y juveniles que se utilizó todo el año”.

Minck, que el 10 de diciembre cumplirá su primer año en el cargo, cerró con un “Sansinena es Cerri y Cerri es Sansinena, el club nunca decayó (ni siquiera cuando fue tremendamente afectado por la inundación del 7 de marzo) y siempre se mantuvo de pie por el esfuerzo y el sentido de pertenencia de su gente”.

