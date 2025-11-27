Volvió a caer "El hombre araña": lo descubrieron en el techo de una vivienda

El CEUM fue clave en la persecución

Personal del Comando de Patrulla y de la comisaría Segunda capturó a un hombre con antecedentes, conocido como "El hombre araña", al ser sorprendido sobre el techo de una vivienda en Moreno al 300.

Se trata de Nicolás Lagos Hernán Lagos Musotto, quien en principio logró escapar pero pudo ser reducido en Moreno al 800, gracias a la colaboración de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Lagos Musotto, de 32 años, se resistió a las fuerzas policiales al aplicarle golpes de puño a uno de los uniformados, pero sin llegar a lesionarlo.

El sospechoso fue conducido preventivamente a la seccional de Roca 557 y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15, bajo los cargos de violación de domicilio, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

Además de contar con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad en la modalidad de escalamiento, lo que le valió el apodo, Lagos Musotto fue noticia en marzo de 2021.

Cuando se encontraba internado en el área de Salud Mental del hospital Penna y aprovechó un descuido de los guardias cuando fue al baño y escapó por una ventana.