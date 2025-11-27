Claudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

En el marco de la gala de los premios Alumni en el predio de Ezeiza, Claudio Tapia habló por primera vez tras la controversia que se generó por el título otorgado a Rosario Central y las posibles sanciones a Estudiantes por el pasillo de espaldas en repudio por la decisión, lo que provocó las críticas del presidente Javier Milei y el titular del Pincha, Juan Sebastián Verón.

“No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, desafió Chiqui.

“Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, subrayó, rodeado de los dirigentes presentes, junto al escenario. Cabe recordar que Tapia tiene mandato vigente hasta 2028.

“Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.

Fue ahí que el dirigente le lanzó un dardo a la Bruja Verón.

“Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, dijo en relación a la situación del Pincha, que superó a Central en Arroyito y ahora se medirá por los cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

"Como lo decía Marcelo (Achile, presidente de Defensores de Belgrano, vice de AFA y quien lo antecedió en el micrófono), asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino, eso es lo que defendemos”.

Ya en el inicio del discurso había resaltado: "Estoy muy feliz de poder vivir y compartir este momento con todos ustedes. Sé lo que representa la fiesta de los Alumni, porque es la fiesta que reconoce y que premia a todos los dirigentes y dirigentas, a jugadores y jugadoras, a los técnicos y las técnicas, a los profes, a todos los que a lo largo y a lo ancho del país trabajan para defender las instituciones.

De esta forma, volvió a tomar distancia de la idea impulsada por el Gobierno Nacional de impulsar las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), para permitir el ingreso de capitales privados a los clubes.