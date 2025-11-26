Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.480,74 para la venta y de $1.425,66 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,37% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.465 (-0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.450 (-0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924 (+0,70%); el MEP cotiza a $1479 (-0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1522 (-0,30%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 651 puntos básicos (-0,60%).