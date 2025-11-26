Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

33.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

33.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 26 de noviembre

33.4°
La ciudad.

Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

 

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.480,74 para la venta y de $1.425,66 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,37% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.465 (-0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.450 (-0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924 (+0,70%); el MEP cotiza a $1479 (-0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1522 (-0,30%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 651 puntos básicos (-0,60%).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE