“¿Camiseta de Olimpo? No, no tengo”, dijo Lio Messi y Matías Ibáñez se la regaló

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Hace cinco años, el 30 de octubre de 2020, cuando atajaba en Patronato, conoció a Diego Armando Maradona, por entonces DT de Gimnasia La Plata, con el que se sacó una foto y al que le pudo decir, con el pecho inflado y la emoción a flor de piel, “¡Feliz cumpleaños!” (Pelusa cumplía los 60), y hace unos días, en Miami, tomó mate con Lionel Andrés Messi, quien le firmó el brazo derecho para que se haga el tatuaje tantas veces soñado.

Hay mucho por contar, pero Matías Ibáñez, que en el último torneo Federal A disputó 18 cotejos en el arco de Olimpo y acaba de anunciar su retiro a los 38 años, lo resumió en una frase: “Estuve con Dios y con el Mesías, me puedo morir tranquilo”.

--Te envidio sanamente.

--La semana pasada me fui cuatro días a Miami con mi familia, y por intermedio de Emanuel Gigliotti, que es amigo de Luis Suárez, pude llegar a “Lio”. Con el “Puma”, que ya conocía porque no era la primera vez que iba, fuimos hasta el campus de entrenamiento del Inter, y ahí estuvimos tomando mate como una hora y media con Luis, hasta que nos pidió que lo acompañemos a la sala de masajes donde estaba Lio”, relató “Chocolatín” mientras el suspenso que le ponía te quitaba hasta la respiración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Imaginate mi ansiedad, me transpiraban las manos, miraba a cada rato para la puerta donde podía aparecer el 10. No pasó mucho tiempo, no sé, no lo pude calcular, pero salió, saludó y se mostró tal cual es: simple, humilde y terrenal. Cuando nos saludamos se me cayó el mundo, me temblaron las piernas, lo mismo que me sucedió cuando, dentro de la cancha, me crucé con Diego (orientador del Lobo platense) 26 días antes de su fallecimiento”, describió quien atesora dos ascensos con el aurinegro a Primera división (2010 y 2013).

“Messi, como Maradona, movilizan sentimientos que son difíciles de explicar; son tipos fuera de serie que no parecen de este mundo. A Lio le pedí sacarnos unas fotos, que me firme algunas remeras y que me haga un video para mis hijas (catalina y Victoria) porque sino mi señora (Aldana) me podía llegar a matar sin esperar volver a la Argentina”, confesó el “Negro”, quien completó 112 encuentros en el arco olimpiense.

--Perdón, ¿y el tatuaje?

--Ahhh, si, en el brazo derecho, salí de ahí y me fui a tatuar la firma de Lio. Como agradecimiento le regalé un buzo de Olimpo, el que utilicé en la campaña del ascenso (2009-2010) con Omar De Felippe como DT. Le comenté que no jugaba más, que me retiraba este año porque estaba abocado a un nuevo emprendimiento (Travel Services, su agencia de viajes en Fuerte Argentino 171 de nuestra ciudad) y, cuando agarró el buzo para la foto, me dijo que en la colección de camisetas no tenía una de Olimpo y por eso me lo agradeció. Me quedé paralizado, increíble, así como te lo cuento.

--¿De qué más charlaron?

--Me preguntó por la actualidad del fútbol argentino y se c... de risa cuando yo le pedía a Luis (Suárez), con el que ya había entrado en confianza, que me saque fotos desde distintos ángulos para publicar en mis redes sociales. Lio lo empezó a cargar, a decirle que se podía dedicar a ser fotógrafo, y así pasamos un rato que quedará en mi mente y en mi corazón por el resto de mi vida.

“Conocerte fue mucho más de lo que imaginé.Jugué en la misma época que este fenómeno, pero lo que genera al tenerlo enfrente es realmente impresionante”, reflejó “Mati” en su cuenta de Instagram y Facebook.